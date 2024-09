Sony har en ettårig tidseksklusiv avtale på Silent Hill 2 Remake

HQ

Før Silent Hill 2 Remake i det hele tatt ble annonsert, gikk det mye sladder om at spillet ikke bare skulle komme, men at det også skulle være eksklusivt for PlayStation.

Da det fikk en offisiell presentasjon, viste det seg at ryktene faktisk var sanne, og Silent Hill 2 Remake ble presentert som en PlayStation-konsolleksklusiv tittel (noe som betyr at det også kommer til PC). Nå har en ny trailer for spillet blitt sluppet, som gir oss en bedre titt på hva det har å by på - men den avslører også at det er en såkalt tidseksklusiv og hvor lang den er.

Svaret er; ett år. Spillet slippes 7. oktober, og frem til 8. oktober neste år vil det kun være tilgjengelig for Sonys konsoller og PC. Etter det kan det dukke opp for flere formater. Det mest åpenbare vil være Xbox Series S / X, men vi bør ikke utelukke at Bloober Team og Konami også vil lansere det for Switch 2, som skal være ute lenge før den tid.

Sjekk ut den nye traileren nedenfor.