Sony har ikke kjøpt Helldivers II-studioet

Etter den store suksessen med Helldivers II har det vært mange rykter om at Sony skulle kjøpe den svenske utvikleren Arrowhead Game Studios. I går ble det til og med hevdet at Sony allerede hadde fullført avtalen og var eneeier av studioet, men det har nå blitt avkreftet av grunnlegger og administrerende direktør Johan Pilestedt, som sier på X at det er falskt.

Vi antar likevel at Sony (og andre!) vil være svært interessert i å kjøpe Arrowhead Game Studios, og vi ville ikke bli overrasket om de snart går fra å være uavhengige til å bli heleid av et stort forlag.

Hva synes du? Bør de forbli uavhengige for enhver pris, eller vil de trives enda bedre under et stort konserns paraply?