Sony har publisert en rekke soundtracks til videospill på Spotify.

Hvis du har vært på utkikk etter gode låter å trene eller jobbe til, har Sony Interactive Entertainment kanskje løsningen for deg. X-brukeren @AniPlaylist har nemlig lagt merke til at SIE har lagt ut massevis av nye soundtracks til videospill på Spotify.

På listen finner du blant annet Gravity Rush, Shadow of the Colossus, Wild Arms, PoPoLoCrois, og flere andre, og for å få tilgang til hvert av albumene for lydsporene finner du lenker til dem nedenfor.

Kommer du til å sjekke ut noen av lydsporene?