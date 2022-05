Sony har solgt tre millioner færre PS5-konsoller enn de håpet

HQ

Selv om Sony hadde en solid start med PlayStation 5 midt under Covid-19-krisen, så ble det fort tydelig at det ville bli vanskelig for dem å følge etterspørselen, og at dette ville få negative konsekvenser for salgstallene.

Og det må man si har skjedd nå. I deres seneste kvartalsrapport fremgår det at PlayStation 5 ligger på totalt 19,3 millioner solgte konsoller (til butikkene), etter å ha sendt to millioner av sted i løpet av 2021s fjerde kvartal.

Det betyr at Sony har solgt 11,5 millioner PS5-konsoller i løpet av deres finansår 2021, eller "FY21", og her lander de under sitt eget estimat på 14,8 millioner solgte konsoller, og bommer altså med over 3 millioner.

De har tidligere advart investorene om at det takket være mangelen på grunnleggende komponenter ville det bli vanskelig å nå sine egne forventede estimater.