Sony hevder at 30% av aktive PS5 månedlige brukere aldri brukte en PS4

Som en del av en selskapspresentasjon som diskuterte resultatene for det siste finanskvartalet, avslørte Sony at nesten 30% av PS5s månedlige aktive brukere er forbrukere som aldri har brukt en PS4.

Selskapet mener dette er et bevis på at det skaffer seg nye brukere. Dette kan virke rart, med tanke på salgstall, forblir PS4 enormt foran etterfølgeren. Men Sony definerer sine månedlige aktive brukere som "et estimert totalt antall unike kontoer som spilte spill eller brukte tjenester på PlayStation Network i løpet av den siste måneden av kvartalet."

Fordi dette refererer til unike kontoer som spilte spill i stedet for kjøpt en individuell konsoll, kan det være at mange av disse nye brukerne bare er sekundære kontoer opprettet av spillere for familiemedlemmer og venner, for eksempel.

Med PS5-forsyningsmangel endelig på slutten, vil vi kanskje se mange flere nye brukere komme til konsollen uten at noen ordspill fra Sony får det til å se ut som det er langt flere som kommer til PS5 enn det var de som brukte en PS4.

Takk, VGC.