Sony investerer nå aktivt i Devolver Digital

HQ

Nylig dukket det opp et rykte som påstod at Sony vurderte å investere en del ressurser i indie-utvikleren Devolver Digital, som i årevis har designet en ganske lukrativ forretningsmodell, uten å være like investoravhengig som de fleste andre i bransjen.

GamesIndustry kunne eksempelvis fortelle at Sony vurderte en vurdering på hele 5%, som er en del penger når man tar i betraktning at Devolver er vurdert til 950 millioner dollar på London Storck Exchange.

Dette betyr tilsynelatende ikke at det er et tettere produktbasert samarbeid, som eksklusive titler, men at Sony enkelt og greit blir investor. Og de bekreftet det også etterfølgende via en beskjed på Twitter:

"Shoutout to our friends @DevolverDigital on their public offering today! We're honored to be an investor. Keep shining a light on those great indie games 💡"