Sony investerer ytterligere 300 millioner dollar i eksisterende førstepartsstudioer

HQ

Sony har allerede i stor grad bekreftet at de har tenkt ril å kjøpe flere studioer. Men det er ikke alt, for de har også tenkt til å investere ytterligere i studioene de allerede har, som Guerrilla, Naughty Dog og Insomniac.

I deres seneste finansmøte der de fremla kvartalsresultater uttalte Sony at de har til hensikt å investere ytterligere 300 millioner dollar i utviklingen av sine egne studioer, og nevnte i den forbindelse både Sony Santa Monica og Guerrilla:

"We plan to increase software development expenses aimed at strengthening first-party software at our existing studios by approximately ¥40 billion [$308 billion]. Going forward we aim to grow the game business by strengthening our first-party software and deploying that software on multiple platforms."

Ja "flere plattformer", som vi går ut fra betyr økt fokus på PC-plattformen også.