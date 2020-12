Sony kjøper opp Crunchyroll

Du ser på Annonser

Mot slutten av oktober begynte det å gå troverdige rykter om at Sony hadde startet de siste forhandlingene om å kjøpe anime-streamingtjenesten Crunchyroll av AT&T, og nå er ikke forhandlingene bare bekreftet. Handelen er nærmest i boks.

AT&T og Sony skriver nemlig i et pressemelding at de har blitt enige om en pris på 1,175 milliarder dollar, noe som tilsvarer omtrent 10,35 milliarder norske kroner, for å gi sistnevnte sin Funimation-avdeling Crunchyroll. Alt som gjenstår nå er at konkurransetilsyn og lignende godtar kjøpet, og når det er gjort skal vi få mer informasjon om hva følgene blir av sammenslåingen.