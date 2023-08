Sony kjøper opp lydteknologiselskapet Audeze

HQ

Uten noen tidligere rykter eller spekulasjoner har Sony nettopp avslørt en avtale med lydteknologiselskapet Audeze om et oppkjøp. Audeze er kjent for sine høykvalitetsprodukter, og selv om de er en del av Sony, vil de fortsatt operere separat i fremtiden.

I pressemeldingen (takk BusinessWire) står det også at de vil fortsette å "utvikle produkter for flere plattformer", noe som sannsynligvis betyr at Xbox-spillere fortsatt vil kunne glede seg over de gode produktene deres. Hideaki Nishino, SVP for Sony Interactive Entertainment, sier dette om avtalen:

"Audeze er et ledende merke for hodetelefoner, og dette oppkjøpet understreker Sony Interactives fokus på innovasjon og på å gi PlayStation-spillere den beste lydopplevelsen. Vi gleder oss til å bringe Audezes ekspertise inn i PlayStations økosystem, og bygger videre på de store fremskrittene vi har gjort med PlayStation 5s Tempest 3D AudioTech og det trådløse hodesettet Pulse 3D."

Audezes administrerende direktør Sankar Thiagasamudram hadde også noe å si om sammenslåingen:

"Sony Interactive gir Audeze en unik mulighet til å skalere virksomheten vår, samtidig som vi fortsetter å levere de beste hodetelefonene i sin klasse til profesjonelle lydopptakere, audiofile og gamere. Vi ser også frem til å bidra til Sony Interactives arbeid med å ta PlayStation-lydopplevelser til neste nivå."

Synes du Audeze passer godt for Sony?