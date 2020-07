Sony kjøper seg inn i Epic Games

Du ser på Annonser

Mange som ikke følger spillindustrien så tett trodde at Unreal Engine 5 nærmest kun ville brukes på PlayStation 5 da Epic Games bestemte seg for å vise frem den nye spillmotoren på Sonys kommende konsoll. Dette er selvsagt ikke tilfellet, men de to selskapene begynner sannelig å samarbeide tett.

Epic Games skriver nemlig i en pressemelding at Sony har skaffet seg et lite eierskap i selskapet på den vesle summen av litt over 2,3 millarder kroner (250 millioner dollar). Dette er fortsatt bare en minoritetsdel, men Sony sier de gjør dette for å forsterke samarbeide med Epic og teknologiene deres. Samtidig presiserer Epic at de fortsatt vil gi ut spill på andre plattformer, så vi vil nok ikke se store endringer i konsollmarkedet på grunn av dette med det første. Det er uansett interessant å se hvordan forholdet mellom de to blir stadig bedre.