Sony kommer ikke til å lansere noen nye spill i eksisterende spillserier før 2025

Sony ser ikke ut til å lansere noen nye spill i eksisterende store spillserier før i april neste år. I en nylig inntjeningssamtale gikk selskapet gjennom fremtidsplanene sine, og selv om Sony har flere titler under utvikling, får vi ikke se noen av dem før i hvert fall et stykke ut i 2025.

"Når det gjelder førstepartsprogramvare, har vi som mål å fortsette å fokusere på å produsere verk av høy kvalitet og utvikle live-service-spill," sa Sony Group-president Hiroki Totoki (transkripsjon via Gematsu). "Men selv om store prosjekter er under utvikling, planlegger vi ikke å lansere noen nye store eksisterende franchisetitler neste regnskapsår."

Det er viktig å merke seg at bare fordi vi kanskje ikke får et nytt God of War- eller The Last of Us-spill før den tid, kan vi fortsatt få utgivelser fra nye IP-er eller noen franchiser som Sony anser som mindre. Det er usannsynlig at 2024 kommer til å være helt tomt når det gjelder Sonys førstepartsutgivelser.

