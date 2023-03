Sony kritiserer Microsoft Activision-avtalen nok en gang

HQ

Nok en gang har Sony gjort det veldig klart at det ikke er den største tilhengeren av at Microsoft prøver å kjøpe Activision Blizzard. Til britiske CMA har Sony hevdet at Microsoft ikke tilbyr noen løsninger på problemene de har med avtalen.

Dette virker rart med tanke på Microsofts påstander om at det har nådd ut til Sony for å sortere ut en lignende avtale som den de gjorde med Nintendo. Sony har også kommet med den noe merkelige påstanden om at Microsoft kunne gi ut en buggy-versjon av Call of Duty for å få det til å virke som om spillet ikke skulle spilles på PlayStation.

Selv om det aldri skulle bli lett å få Activision Blizzard-avtalen gjennom uten kritikk fra Sony, har det som i utgangspunktet var klager på monopoler nå utviklet seg til mer desperate bønner til regulatorer fra Sony om ikke å tillate avtalen.

Hva tror du?

Takk, Windows Central.