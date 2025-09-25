Sony kunngjør God of War 20-årsjubileumskontroller for PlayStation 5

HQ

Kratos Kratos har underholdt oss gjennom ikke mindre enn fire ulike konsollgenerasjoner, og i år feirer han 20 år som Sonys tøffeste spillmaskot. Under Sony-streamingen ble det bekreftet at dette vil bli feiret med stil.

Dessverre ikke med et nytt spill (som vi og alle andre hadde håpet på), men med en stilig kontroller. Assosiert art director Dela Longfish fra Santa Monica Studio kommenterer :

"Til ære for God of War's 20-årsjubileum i år, ble vi begeistret over muligheten til å feire denne milepælen med et nytt DualSense-kontrollerdesign.

"Da vi bestemte oss for hvordan vi best kunne legemliggjøre serien, tenkte vi umiddelbart at formen på kontrolleren passet perfekt til Kratos' omega-tatovering. Uansett hvilket God of War-spill du spiller, er formen på det røde blekket mot den grå, askegrå huden et av de mest ikoniske elementene i Kratos' utseende, både i den greske og den norrøne sagaen.Teamet vårt sørget for å representere begge disse nøkkeltonene i fargevalget for kontrolleren, slik at alle aspekter blir en autentisk hyllest til designet som har definert Kratos i over to tiår."

Kontrolleren er i begrenset opplag, så sørg for å reservere en når forhåndsbestillingene starter 3. oktober.