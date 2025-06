Sony kunngjør PS Plus-spill for juli 2025 da tjenesten fyller 15 år

HQ

Sony har kunngjort de nye PlayStation Plus-spillene for juli 2025, på en spesiell dato, da tjenesten feirer 15 år. PS Plus ble lansert 29. juni 2010. PS3-spillere var naturligvis ikke glade for at de måtte betale for å spille online, så Sony fant på å "forære" noen spill hver måned. Med tiden utviklet tjenesten seg til å bli en full spillkatalog som ligner på Game Pass, delt inn i tre nivåer (Essential, Extra, Premium).

Neste måned vil PS Plus-abonnenter på alle tre nivåene kunne kreve tre spill, med Diablo IV i spissen (morsomt nok en Activison Blizzard-tittel, som nå eies av Microsoft). Spillere på PS4 med PS Plus vil også kunne kreve Diablo 4 og beholde det gratis så lenge de har et aktivt abonnement.

De tre spillene, som er tilgjengelige for å kreve mellom 1. juli og 4. august 2025, er :



Diablo IV (PS5 og PS4)



The King of Fighters XV (PS5 og PS4)



Jusant (PS5)



Det er imidlertid mer. Som en del av 15-årsjubileet vil Sony tilby andre fordeler, inkludert nye spillprøver for WWE 2K25 og Monster Hunter Wilds (kun for PS Plus Premium), rabatter på Sony Pictures Core-filmer og et eksklusivt salg mellom 27. og 29. juni, og en gratis flerspillerhelg på nettet denne helgen, slik at alle uten PS Plus-abonnement kan spille på nettet.