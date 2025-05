Sony kunngjør PS Plus-spill for juni og noen bonustitler for spillkatalogen

HQ

Som en del av Days of Play -kampanjen har Sony kunngjort tidligere enn vanlig PlayStation Plus-spillene for juni 2025, som vil bli gjort tilgjengelig for alle abonnenter, fra PlayStation Essential, Extra eller Premium. Denne gangen vil det være fire spill som en del av månedlige spill, noe som betyr at hvis du gjør krav på dem i løpet av juni måned (starter 3. juni), vil du kunne beholde dem i samlingen din.

Disse spillene er :



NBA 2K25 (tilgjengelig 3. juni)



Alone in the Dark (2024) (tilgjengelig 3. juni)



Bomb Rush Cyberfunk (tilgjengelig 3. juni)



Destiny 2: The Final Shape (tilgjengelig 28. mai)



Bonusspill for PlayStation Plus Extra og Premium

I tillegg til de fire månedlige spillene, legger Sony til noen bonusspill i PS Plus-spillkatalogen, i tillegg til de vanlige spillkataloginnholdet som forventes i midten av juni.

Det vil være fire spill tilgjengelig for PS Plus Extra- og Premium-abonnenter:



Another Crab's Treasure (tilgjengelig 29. mai, kun PS5)



Skull and Bones (tilgjengelig 2. juni, kun PS5)



Destiny 2: Legacy Collection (tilgjengelig 4. juni)



Grand Theft Auto III (tilgjengelig 10. juni)



Og to ekstra spill for PS Plus Premium-abonnenter, alle tilgjengelige fra 5. juni :



Myst



Riven



PS Plus Premium-abonnenter vil også kunne spille noen Game Trials fra 28. mai: Kingdom Come: Deliverance II og Civilization VII.

Husk at det vil være mange tilbud og kampanjer på PlayStation 5-spill, abonnementer, til og med maskinvare, mellom 3. juni og 11. juni.