Sony kutter 250 stillinger i produksjonen av plater og fysiske medier

Sony har besluttet å kutte 250 stillinger i sin virksomhet for innspillbare medier. The Mainichi skriver at nedskjæringene er et resultat av redusert interesse for fysiske medieformater, som Blu-ray, hovedsakelig på grunn av den økte etterspørselen etter strømming. Det påpekes også at produksjonen av optiske lagringsdisker, som Blu-ray-plater, blir redusert.

Det er uklart hva dette betyr for Sonys fremtid, men mange utleder at dette betyr at vi vil se mindre fokus på fysiske medier i kommende Sony-utviklet maskinvare, og kanskje til og med at PlayStation 6 blir en heldigital enhet.

Det vi vet er at de som har blitt fristilt fra sine stillinger har blitt tilbudt førtidspensjonering, og at produksjonsanlegget som ble rammet av disse oppsigelsene fortsatt sysselsetter 670 arbeidere.