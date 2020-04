Sony lager live-action One Punch Man-film

One Punch Man sin populæritet har bare fortsatt å vokse enormt de siste årene, så dagens annonsering bør ikke komme som et sjokk for mange selv om formatet er noe annerledes enn forventet.

Variety kan nemlig avsløre at Sony har satt Venom- og Jumanji: The Next Level-forfatterne Scott Rosenberg og Jeff Pinkner til å lage film av One Punch Man. Det som nok overrasker mer er at det altså vil være en live action-film hvor det er ekte personer som skal gjøre noen helt absurde ting. Prosjektet har fortsatt ikke funnet en regissør, så hvem håper du det blir?