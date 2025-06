Sony lanserer den gratis undervisningsappen Climate Station for PlayStation 5 og PSVR2

Sony Interactive Entertainment og FNs Playing for the Planet Alliance har gått sammen om Climate Station, en gratis app for PlayStation 5 og PSVR2 som har som mål å informere om klimaendringene på en ny og mer spennende måte.

"Enten du er en nysgjerrig utforsker, en datadetektiv eller bare er ute etter noe helt unikt å fordype deg i, er denne gratisappen, som er tilgjengelig i dag på PlayStation 5 og PlayStation VR2, din inngangsport til å forstå kreftene som former vår verden."

- Dan Bardino, PlayStation Studios' seniordirektør for strategisk utvikling og drift

Appen har mer enn 90 minutter med interaktivt innhold og tar deg gjennom temaer som stigende havnivå, temperaturendringer og en dyster klimatisk fremtid - alt basert på data fra Berkeley Earth, NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Norsk Polarinstitutt og FNs klimapanel (IPCC).

Appen er laget i samarbeid med Institutt for meteorologi ved Reading University, Berkeley Earth og FNs Playing for the Planet Alliance, der sistnevnte samarbeider med blant annet spillbransjen for å spre budskapet sitt om klimaendringene.

Climate Station er gratis og tilgjengelig nå på PlayStation Store.