Sony lanserer nye funksjoner for PlayStation Portal, inkludert forbedringer av nettsky-strømming

Sony er klar til å introdusere flere funksjoner til PlayStation Portal i nær fremtid, ifølge Hiromi Wakai, SIEs VP for Product Management. I et nylig intervju med Game File bekreftet Wakai at tilbakemeldinger fra brukerne har spilt en nøkkelrolle i utformingen av kommende endringer, inkludert muligheten til å strømme spill direkte fra skyen. Opprinnelig var PS Portal designet for å fungere som et tilbehør til PS5, men en oppdatering sent i 2024 gjorde det mulig for den å fungere uavhengig, og tilby brukerne en ny måte å spille favoritttitlene sine på uten å trenge en PlayStation-konsoll.

Selv om skystrømming for øyeblikket fortsatt er i beta og bare støtter et begrenset antall spill fra PS Plus Premium-katalogen, er Sony forpliktet til å utvide mulighetene. Selskapet er også opptatt av å forbedre brukeropplevelsen basert på tilbakemeldinger, og flere funksjoner forventes å bli rullet ut i løpet av de kommende månedene. Selv om de offisielle salgstallene ennå ikke er offentliggjort, anslås det at PS Portal solgte rundt 650 000 enheter i USA det første året, noe som vitner om stor interesse for den håndholdte enheten.

Kan PlayStation Portal bli et must-have for gamere med de nye skybaserte spillfunksjonene, eller vil Sonys potensielle neste generasjons håndholdte enhet stjele rampelyset?