Sony legger ned det Oscar- og Emmy-vinnende VFX-studioet Pixomondo

Sony planlegger å avvikle Pixomondo, et VFX-studio de først kjøpte tilbake i 2022. Studioet, som har jobbet med titler som Hugo, Game of Thrones, The Boys, The Penguin, House of the Dragon, med flere, har vært i drift siden 2001.

Ifølge en rapport fra AWN var det først forventet at denne nedleggelsen kunne resultere i at nærmere 500 personer ville stå uten jobb. Men ytterligere informasjon som har kommet inn gjennom en oppdatering med kilder nær Pixomondo og Sony, sier at det i stedet ser ut som om noen hundre oppsigelser vil finne sted. Mange av Pixomondos ansatte er innleide kunstnere som er hentet inn spesielt for en kontrakt eller kunde.

Det bemerkes også at mange av de som jobber i Pixomondo kan ende opp med å bli overført til å jobbe i Sony Group, og forbli i selskapets større boble. Dette arbeidet forventes å ta flere måneder, ettersom Sony konsoliderer sin VFX-innsats hos Imageworks.

De ansatte i Pixomondo skal ha blitt informert om planen, som innebærer at Pixomondos avdeling for virtuell produksjon legges ned, og at forsknings- og utviklingsfunksjonene blir en del av Sony-konsernets FoU-avdelinger.