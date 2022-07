Sony legger ned PlayStation Support på Twitter

HQ

Hvis du har et problem med PlayStation, har @AskPlaystation på Twitter lenge vært et praktisk sted å få svar på. Dessverre er denne tjenesten i ferd med å legges ned og vil forsvinne om et par uker.

I stedet sier Sony at du må bruke selvhjelpen eller Playstation Support i fremtiden. Noen forklaring på hvorfor denne tjenesten legges ned får vi dessverre ikke, men dette innebærer at de nesten to millioner følgerne må venne seg til å få hjelp via andre kanaler i fremtiden.

Ut fra reaksjonene på innlegget å dømme, er ikke dette en veldig populær avgjørelse blant fansen, og mange hevder at det allerede er vanskelig å få hjelp fra Sony og at handlinger som dette bare gjør det enda vanskeligere.