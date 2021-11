Sony leier fly for å selge flere PlayStation 5-konsoller før jul

HQ

Det er ikke bare mangel på komponenter som har skylden for at verken Sony eller Microsoft klarer å leve opp til etterspørselen for henholdsvis PlayStation 5 og Xbox Series. Å faktisk få fraktet konsollene til butikker har også vært ekstra krevende siden gigantskipene som vanligvis tar seg av dette er fylt til randen av andre etterspurte produkter som det har dannet seg en lang kø for. Derfor har Sony nå åpnet lommeboken for å gjøre situasjonen en del bedre.

The Sun avslører nemlig at Sony i disse dager leier inn massive Boeing 747-fly utelukkende fylt med paller av PlayStation 5-konsoller for å levere så mange som mulig til England før jul. Tre av disse har allerede ankommet våre venner i vest, mens to andre skal ankomme innen midten av måneden. Med tanke på at hvert fly har plass til omtrent femti paller betyr det at tusenvis av folk som egentlig ikke ville fått en PlayStation 5 i 2021 får det likevel siden det japanske selskapet betaler ekstra for raskere og større leveringer. Forhåpentligvis betyr dette at etterspørselen der fylles raskere slik at også Norge får enda flere konsoller i nærmeste fremtid.