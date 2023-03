Sony må avsløre forretningshemmeligheter for Microsoft

HQ

I et godt tilfelle av et ekte UNO-reverskort, blir Sony beordret til å avsløre mange forretningshemmeligheter til Microsoft av FTC.

Tidligere rapporterte vi at Sony kanskje måtte informere Microsoft om hva de jobbet med som en del av etterforskningen av Activision Blizzard-avtalen, men nå er det offisielt. Sony vil bli tvunget til å gi Microsoft informasjon om Sonys eksklusivitetsavtaler, samt fire års verdi av selskapets poster.

Microsoft får ikke helt alt de ønsket, men det virker absolutt som en samlet seier for Xbox-plattformeieren, da den har utholdt konstant kritikk fra Sony mot oppkjøpet av Activision Blizzard.

Vi er usikre på hva som vil komme av denne stevningen fra FTC, men det kan være tilfelle at Microsoft kan bruke denne informasjonen til å argumentere for at Sony har nok eksklusivitet i spillmarkedet, noe som da vil motvirke argumentet om å kjøpe Activision Blizzard ville presse Microsoft mot et spillmonopol.