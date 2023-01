Sony må kanskje avsløre sine kommende spill i Microsoft Activision Blizzard-søksmålet

HQ

Nå er du sannsynligvis kjent med minst noen av hendelsene med Microsoft og Activision Blizzard-avtalen. For tiden prøver FTC å hindre avtalen fra å gå gjennom med et søksmål, som Sony også er en stor del av.

I hovedsak hevder Sony at Microsoft vil bli for store med Activision Blizzard om bord, og at PlayStation ikke har råd til å miste store titler som Call of Duty. Microsoft har nå slått tilbake med en stevning som vil kreve at Sony avslører sine kommende spill.

Dette er for at retten skal kunne avgjøre hvor robust Sonys spillkalender ser ut, og bestemme hvor sterk den ville være med eller uten Call of Duty. For oss betyr dette at vi kan få en tidlig forhåndsvisning av hva Sony har planer om de neste årene.

Takk, VGC.