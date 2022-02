Sony markedsfører Horizon Forbidden West med Aloy-statue i Firenze

HQ

Om du rekker å være i Firenze (Italia) innen den 27. februar, synes vi du skal besøke Piazza Madonna della Neve som ligger i Complesso delle Murate. Der har Sony nemlig plassert en statue av Aloy, heltinnen i Horizon-serien.

I tillegg til markedsføring er initiativet bak denne statuen også å rette oppmerksomheten mot italienske kvinner, som har fått lite plass i historien (for eksempel er kun 5% av italienske gater oppkalt etter kvinner). Marco Saletta, Sony Interactive Entertainment-sjef i Italia, kommenterer:

"The story of Aloy tells us about the ability, on the part of the videogame industry, to transport universal stories and themes into the dimension of the videogame, putting the player at the center, and allowing him/her to live and play deep and articulate stories, take on the role of incredibly multifaceted characters, without ever losing sight of the opportunity to dream. An extraordinarily stimulating reference model for the younger generations and a look at a possible future, this time not only for the videogame context."

Om du derimot ikke har mulighet til å besøke Firenze innen den blir tatt ned, har vi heldigvis noen bilder å by på. At de satset på en look inspirert av hvit marmor er for øvrig et flott materialvalg med tanke på at det er Italia vi snakker om her.