Sony nekter å erstatte skadde Firefly Editions av The Last of Us: Part I

HQ

The Last of Us: Part I ble sluppet like før helgen, og flere fans hadde bestilt den påkostede Firefly Edition med ekstra godbiter, som kun kunne kjøpes via PlayStation Direct-butikken. Dessverre tok det ikke lang tid før folk på Reddit, ResetEra og Twitter (noen eksempler: 1, 2, 3, 4 og 5 - men det er dessverre betydelig flere) begynte å rapportere at deres spesialutgaver hadde blitt skadet på grunn av dårlig emballasje.

Man skulle jo tro at dette enkelt kunne løses ved å kontakte PlayStations kundeservice og ordne opp i det, men som nesten alle berørte kunne rapportere, var ikke Sony interessert i verken en erstatning eller, i mange rapporterte tilfeller, heller ingen refusjon. I stedet tilbød Sony de berørte kundene 20% rabatt på deres neste kjøp, noe som betyr at de måtte kjøpe flere varer fra butikken som leverte de skadde varene for å motta noen form for kompensasjon. Eller som en Reddit-bruker uttrykker det:

"There's no replacements. They're giving bullshit 20% off another game on their store. So essentially thanks for spending money! Now spend more money!"

På Twitter skriver en spilljournalist som også fikk en skadet Firefly Edition følgende om sine opplevelser:

"Stay tuned - this is obviously widespread and the support I'm getting from PS is atrocious.

UPDATE: After nearly 45 mins and two separate chats with support, there is no option for replacement. I've been offered a 20% voucher on a future game order. And I can return this if I want. 🙃"

Firefly Edition er ikke utgitt i Europa, så det er vel ganske få av oss som kommer til å oppleve dette, men det er likevel utrolig kjipt for de det gjelder.