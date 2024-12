Sony og Kadokawa inngår strategisk kapital- og forretningsallianse

HQ

Nylig har vi rapportert om Sonys potensielle oppkjøp av FromSoftware-eier Kadokawa. Kadokawa selv bekreftet at det pågikk samtaler, men vi har ikke hørt noe mer før nå.

Ifølge en ny pressemelding fra Sony har ikke et fullstendig oppkjøp funnet sted, men PlayStation-eieren har økt sitt eierskap av Kadokawa-aksjer betraktelig. Sony og Kadokawa signerte en "strategisk kapital- og forretningsallianseavtale", heter det i meldingen. "Sony kjøper 12 054 100 nye Kadokawa-aksjer for omtrent 50 milliarder yen."

Dette, kombinert med aksjene Sony kjøpte i 2021, gjør Sony til den største aksjonæren i Kadokawa, selv om de ikke har en majoritet eller kontrollerende eierandel. Med denne nye alliansen ønsker Sony å innlede ytterligere samarbeid med Kadokawas immaterielle rettigheter, inkludert utvikling av disse til live-action-filmer og TV-dramaer som skal lanseres globalt, samt videre distribusjon av Kadokawas anime-verk.

"Ved å kombinere Kadokawas omfattende IP og økosystem for IP-skaping med styrken til Sony, som har fremmet den globale ekspansjonen av et bredt spekter av underholdning, inkludert anime og spill, planlegger vi å jobbe tett sammen for å realisere Kadokawas "Global Media Mix"-strategi, som tar sikte på å maksimere verdien av deres IP, og Sonys langsiktige visjon, "Creative Entertainment Vision"," sa Sonys COO og CFO Hiroki Totoki.

