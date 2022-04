Sony og Nintendo følger i Microsofts fotspor og gjør endringer i abonnementsretningslinjene

HQ

I januar bestemte Microsoft seg for å endre måten deres abonnementstjenester fungerer på, slik at inaktive kunder ikke faktureres i lang tid for tjenester de ikke bruker. Endringen av systemet ble innført etter at en undersøkelse fra UK Competition and Marketing Authority (CMA) viste at den automatiske fornyelsen fortsatt fakturerte kunder som ikke har brukt tjenesten på månedsvis.

I dag har Microsofts tjenester derfor tydelige retningslinjer for hvordan du kansellerer betalinger, prisingen av hver enkelt tjeneste og også regler som trer i kraft etter en lengre periode med inaktivitet slik at du automatisk slipper å betale. Nå har både Sony og Nintendo bestemt seg for å følge i Microsofts fotspor og vil derfor også oppdatere abonnementsretningslinjene i fremtiden for å beskytte forbrukerne.

Som GamesIndustry.biz rapporterer betyr det for Sonys del at de varsler langtids inaktive brukere og gir dem dermed informasjon om hvordan de kan kansellere betalinger, og også at de selv går inn og kansellerer betalingen dersom denne innsatsen ikke fører til noen endring. Nintendo, derimot, endrer på Nintendo Switch Online slik at automatisk fornyelse ikke er standardalternativet. Det må du aktivere selv.

CMA-sjefen Michael Grenfell kommenterer på dette positive utfallet:

"As a result of our investigations, a number of changes have been made across this sector to protect customers and help tackle concerns about auto-renewing subscriptions. Today's announcement therefore concludes our investigations into the online video gaming sector."