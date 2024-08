Sony om en PS VR2-versjon av den nye Astro Bot: "Null sjanse"

HQ

Det er neppe noen hemmelighet at Sony har sluttet å investere i VR-hodesettet PS VR2, både etter at det solgte dårlig og etter at spillgiganten la ned sitt eget VR-studio. Dette sementeres nå ytterligere ved at Sonys interne utviklingsstudio Team Asobi og deres sjef Nicholas Doucet snakker litt om hvilke sjanser det er for at Astro Bot skal bli utgitt for PS VR2.

I et intervju med MinnMax sa Doucet: "Null sjanse. Det er designet for et annet medium. Null. det ville være et annet spill."

Og det var det.