Sony patenterer kontroller som kan lade ørepropper

HQ

Et nytt patent innlevert av Sony viser at plattformens eier ønsker å utvikle en ny kontroller som kan lagre, lade og pares med hodetelefoner i øret.

Patentet viser noen ulike alternativer for hvor øreproppene kan plasseres, noe som tyder på at designet ikke er ferdig ennå. Det er likevel logisk at Sony ser på noe slikt med tanke på at de planlegger å lansere PlayStation-ørepropper i løpet av kort tid.

PlayStations egne ørepropper ble annonsert sammen med Project Q, også kjent som PlayStation Portal, som en del av en ny serie tilbehør til PS5. Mange spillere har allerede sitt eget hodesett, men siden øreproppene sitter i kontrolleren, kan det være verdt å kjøpe dem for noen.