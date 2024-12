Sony planlegger ikke å slutte å lage live-service-spill med det første

HQ

Etter å ha kastet hundrevis av millioner av dollar i en grop, skulle man tro at PlayStation og Sony kanskje ville revurdere sin innsats for live-tjenester. Men selv med en flopp i 2024, fordi det var en stor suksess, tror Sony at de nok en gang kan tromme opp en enormt vellykket live-service-tittel.

I en samtale med Famitsu sa PlayStation co-CEO Herman Hulst at selskapet vil "fortsette å fokusere på å utvikle live-tjenestetitler sammen med de historiedrevne enspillertitlene som spillerne våre ønsker."

"Spillbransjen er i stadig endring på grunn av ulike faktorer, inkludert teknologiske fremskritt, nye sjangre og måter å spille på", fortsatte han. "En ting som imidlertid er konstant, er folks ønske om gode underholdningsopplevelser, og oppmerksomheten rundt spill fortsetter å øke. Dette har imidlertid også skapt konkurranse, og i likhet med mange andre selskaper i bransjen har vi vært nødt til å gjøre endringer i virksomheten vår for å sikre et mer bærekraftig driftsgrunnlag."

Hulst brukte Helldivers II som eksempel på et flott spill som også var en live-tjeneste. "Vi lærer mye etter hvert som vi etablerer evnen til å utvikle live service-titler av høy kvalitet innenfor SIE. Helldivers 2 tiltrakk seg mange spillere gjennom kontinuerlig innholdstilførsel, og oppnådde resultater som støtter potensialet til live service-titler."

Er du enig med Hulst, eller synes du Sony bør pakke sammen drømmene om live-tjenester?