Sony planlegger ny versjon av Starship Troopers

Paul Verhoevens sci-fi-klassiker Starship Troopers er i ferd med å bli laget på nytt. Ifølge en ny rapport fra Screen Geek vil den nye versjonen av filmen være basert på Verhoevens satiriske romfilm, som i sin tur er inspirert av Robert A. Heinleins roman med samme navn.

Det er ennå ikke klart hvem som skal regissere denne nye versjonen av Starship Troopers, men tidligere forsøk på å gjenopplive filmen har inkludert navn som Neal H. Moritz og manusforfattere fra Baywatch -filmen. Status quo råder med andre ord fortsatt i Hollywood, hvor forsøkene på å gjenopplive gamle favoritter fortsetter.

Bør vi være bekymret? Det er vanskelig å si på dette tidlige stadiet, det viktigste er at satiren opprettholdes og at historien ikke foredles eller sensureres. De mange oppfølgerne som er produsert opp gjennom årene, både i form av live-action og dataanimasjon, har neppe vært mye å rope hurra for. Så la oss håpe at Hollywood ikke velger å se for nøye på dem.

Vil du ha en nyinnspilling av Starship Troopers?