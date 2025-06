Sony rapporteres å være interessert i å kjøpe Warner Bros Streaming and Studios

HQ

Kan kriserammede Warner bli reddet av Sony? Ryktene hevder at den japanske medie- og teknologigiganten er interessert i å kjøpe selskapet, eller rettere sagt det nylig annonserte WBD Streaming and Studios sammen med HBO og tilhørende spillstudioer.

Det kan i teorien bety at merkevarer som Batman, Harry Potter og Game of Thrones kan havne under Sonys paraply. Det vil også være en forlengelse av deres pågående satsing på film- og TV-bransjen, der vi har sett flere fremtredende PlayStation-IP-er omgjort til medier for strømming og TV - annet enn spill.

Kilden sier at :

"Mindre enn en uke etter at Warner Bros. Discovery kunngjorde at de skulle splittes i to separate selskaper, vurderer Sony et kjøp av WBDs streaming og andre eiendeler. Kilder har fortalt SEScoops at Sony vurderer et kjøp av det nylig annonserte WBD Streaming and Studios-selskapet, som forventes å fullføre separasjonen fra WBD Global Networks innen midten av 2026. Sony er interessert i å kjøpe WBDs HBO MAX-strømmetjeneste, IP-er og spillaktiva."

Alt må selvfølgelig tas med en klype salt. Spesielt ettersom en så stor fusjon ville ha vakt reaksjoner fra ulike konkurransemyndigheter, ikke minst med tanke på alt oppstyret rundt fusjonen mellom Microsoft og Activision Blizzard. Sony har også flere kostbare fiaskoer bak seg, spesielt deres satsing på live-tjenester. Men hvem vet, kanskje dette er det krafttaket som Sony og PlayStation virkelig trenger akkurat nå. Hva synes du om det?