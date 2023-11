Sony saksøkes for 5 milliarder pund på grunn av butikkprisene.

HQ

I august i fjor ble det innledet et gruppesøksmål mot Sony med påstand om at selskapet hadde krevd "urettferdige priser" av sine kunder på PlayStation Store. Alex Neill, mannen som startet det hele, hevder at forbrukerne i løpet av seks år ble avkrevd rundt 5 milliarder pund for mye.

Nylig tillot en britisk domstol at gruppesøksmålet gikk videre til rettssak, etter at Sony hadde forsøkt å stoppe det. Søksmålet finansieres av et tredjepartsfirma, som har investert fordi de mener det er stor sannsynlighet for erstatning.

Forvent imidlertid ikke at det vil skje noen større utvikling på en stund, ettersom slike rettssaker lett kan ta flere år. Følgende ble sagt i et dokument publisert av teamet som saksøker Sony:

"Dette er det første skrittet for å sikre at forbrukerne får tilbake det de har krav på som følge av Sonys lovbrudd. PlayStation-spillernes lojalitet har blitt utnyttet av Sony, som har krevd for høye priser i årevis... Med dette søksmålet ønsker vi å sette en stopper for denne ulovlige oppførselen og sikre at kundene blir kompensert."

De som deltar i gruppesøksmålet, må ha bodd i Storbritannia mellom august 2016 og august 2022 og ha kjøpt programvare eller nedlastbart innhold via PlayStations butikk.