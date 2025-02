Sony saksøkes for høye priser på PlayStation Store

HQ

En nederlandsk forbrukergruppe har anlagt et gruppesøksmål mot Sony på grunn av prisene på spill i PlayStation Store. Gruppen hevder at Sony utnytter sin maktposisjon på en urettferdig måte ved å hindre brukere i å kjøpe digitale PS4- og PS5-spill andre steder enn i PlayStation Store.

Søksmålet, som først ble oppdaget av Tweakers og fanget opp av Insider Gaming, hevder at digitale spill i gjennomsnitt koster 47 % mer enn deres fysiske ekvivalenter, mens Sonys distribusjonskostnader er lavere. Derfor hevder organisasjonen, kjent som Massaschade & Consument, at Sonys "lukkede økosystem" på PS Store, kombinert med deres dominerende posisjon på konsollmarkedet, har ført til "kunstig høye priser".

Nederlandske PlayStation-brukere kan bli med i søksmålet, og det første rettsmøtet er ventet senere i år. Denne saken kan skape presedens, for hvis søksmålet vinner frem, kan Sony bli nødt til å se på muligheten for å åpne det digitale markedet for andre leverandører, i stedet for bare å tillate digitale kjøp gjennom sin egen butikk.