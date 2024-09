Sony ser ut til å ha avslørt PlayStation 5 Pro før den offisielle kunngjøringen

HQ

Om det er en feil eller et lure påskeegg, vet vi ikke, men torsdag kveld la Sony ut et blogginnlegg de kaller "Feirer 30 år med PlayStation" komplett med logoen for anledningen, som du kan se nedenfor.

Men det tok ikke mange sekundene før de ørneøyne brukerne på Threads la merke til en interessant detalj. Bak den blå delen av PlayStation-logoen er det en PlayStation 5-silhuett som ikke passer til noen eksisterende konsoll - i stedet ser den nøyaktig ut som den lekkede skissen av PlayStation 5 Pro.

Dette betyr at konsollen nå i hovedsak er bekreftet av Sony selv, og forhåpentligvis får vi vite mer om den veldig snart.