Sony sier at de nå måler suksess på andre måter enn å selge konsoller

HQ

Som vi rapporterte tidligere denne uken, leverte Sony forleden sin siste finansielle rapport, som dekker både det siste kvartalet (januar-mars) og også et sammendrag av regnskapsåret 2023. Dette har brakt flere spennende nyheter, inkludert det faktum at Sony nå tar i bruk en ny måte å måle suksess på.

De siste to generasjonene har konsollsalget vært den viktigste parameteren for Sony, men selskapets finansdirektør Sadahiko Hayakawa sier at de nå måler suksess på en annen måte, der spilletid er mye viktigere, og legger til at "PlayStation-forretningsmodellen har endret seg betydelig siden lanseringen av PS4" :

"Forretningsmodellen frem til og med PlayStation 3 var fokusert på å øke antall solgte programvareenheter i forhold til nysolgt maskinvare for hver konsollgenerasjon. Etter en overgangsperiode under PS4-generasjonen har PS5-modellen skiftet til en modell der spilletiden på plattformen har økt på grunn av utvidelsen av brukerfellesskapet utover konsollgenerasjonene. På grunn av denne endringen i forretningsmodellen klarte vi i løpet av PS4-generasjonen å øke fortjenesten i dette segmentet betydelig, takket være rask digitalisering og utvidelsen av nettverkstjenester."

Hayakawa sier også at han forventer at PlayStation 5 vil avta når det gjelder salg i fremtiden, men at de i stedet tar sikte på å få flere aktive spillere over lengre tid (noe som forklarer Sonys sterke investeringer i live-tjenester denne generasjonen), som vil kunne generere høyere inntekter :

"Når vi går inn i andre halvdel av konsollsyklusen, forventer vi at antallet nye PS5-enheter som selges gradvis vil synke. Ved å opprettholde og utvide det stadig økende antallet aktive brukere og brukerengasjementet, samtidig som vi styrker kontrollen over forretningskostnadene, tror vi imidlertid at vi vil være i stand til å øke salget og fortjenesten på PS-plattformen i tiden fremover."

Uttalelsen minner litt om det Phil Spencer sa for mange år siden, da han i forbindelse med initiativet om å lansere alle Xbox-spill for PC gjorde det klart at det var viktigere for Microsoft å nå ut til mange spillere enn å selge mange konsoller.

Hvordan ser du det selv, har Sonys økonomisjef rett, eller bør det fortsatt være å selge så mange konsoller som mulig som er viktigst for dem?

Takk Wccftech