Sony sier Helldivers II "gjør det ekstremt bra" på Xbox

Det er ingen hemmelighet at Microsoft tjener massevis av penger på PlayStation 5-spillene sine, men saken er at Sony også ser ut til å håve inn penger ved å gi ut sine egne titler på Xbox. I august kom Helldivers II ut, et spill som mange trodde ville være perfekt for Xbox-fans, samtidig som det også brakte inn et større utvalg av spillere.

Så hvordan har det prestert? Vel, under en Q&A (takket være This Week in Video Games) med Sony og dets investorer, sa finansdirektør Lin Tao følgende :

"Helldivers 2, som også ble utgitt for Xbox i august i år, gjør det ekstremt bra, og tiltrekker seg ikke bare nye brukere på Xbox, men ser også økt engasjement fra eksisterende brukere på PS5 og PC. Dette har resultert i en betydelig økning i salget av tittelen fra år til år."

Kort sagt virker Sony veldig fornøyd med hvordan det har gått takket være Xbox-publikummet, noe som også har gitt et løft til eksisterende formater. Hvis Helldivers II var en prøveballong for Sony, høres det absolutt ut som om det ikke vil være det siste PlayStation-spillet som også lanseres på Xbox.