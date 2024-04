Sony skyver Karate Kid's utgivelsesdato til mai 2025

Nå som innspillingen av den neste Karate Kid filmen er i gang, har Sony flyttet filmens lanseringsdato til 30. mai 2025. Filmen med Jackie Chan i hovedrollen var opprinnelig planlagt til 13. desember 2024, men den vil nå komme etter den sjette og siste sesongen av "Cobra Kai".

Ved siden av Karate Kid, kunngjorde Sony også at de ville utsette Kraven the Hunter. Den er nå flyttet fra august til desember 2024, og tar plassen som Karate Kid tidligere ville ha okkupert. Filmen sies å følge den russiske innvandreren Sergei Kravinoff som legger ut på et oppdrag for å bevise seg selv som den største jegeren i verden.

Er du skuffet over å høre om disse to forsinkelsene?

