Sony står ved live-service-spill til tross for tilbakeslag og nedleggelser

Til tross for en lang rekke feil og kanselleringer, fortsetter Sony å presse sin live-service-strategi - selv om de erkjenner at initiativet, som startet for flere år siden, ikke akkurat har gått etter planen. Dette ble gjort klart av finansdirektør Lin Tao under en Q&A etter selskapets siste finansielle rapport, der han sa :

"Det går ikke helt knirkefritt. I fjor ble Concord lagt ned, og i år ble Marathon utsatt, så det har kommet en del negative nyheter."

Tao påpekte likevel at Sony fortsatt er optimistiske på lang sikt, og sa at initiativet har hatt både oppturer og nedturer. Helldivers 2 ble en overraskende stor hit, mens Concord ble en historisk flopp - og ble lagt ned bare uker etter lansering på grunn av elendig spillerengasjement. I mellomtiden er det fortsatt store spørsmålstegn rundt Fairgame$, som angivelig har hatt problemer med utviklingen og fikk studioets leder, Jade Raymond, til å slutte tidligere i år. The Last of Us: Factions var et annet stort tap - et prosjekt som ble skrotet helt etter år med kostbar utvikling.

Til tross for alt dette understreket Tao at live-tjenester nå utgjør 20-40 % av PlayStation Studios' inntekter, med MLB The Show, Gran Turismo 7 og Destiny 2 som stabile inntektskilder. Sonys plan fremover? Lære av sine feiltrinn. Som Tao uttrykte det :

"Vi erkjenner at det fortsatt er mange problemer, så vi bør ta lærdom av feilene og sørge for at vi introduserer innhold i direktetjenester der det er mindre sløsing og mer smidig."

Kanskje en løsning er å bringe flere live-service-titler til andre plattformer. Helldivers 2 kommer til Xbox 26. august, og Sony har allerede antydet at flere av deres direktetjenestetitler kan følge etter.

Gjør Sony rett i å satse på live-tjenester, eller er det på tide å vende tilbake til enkeltspillerhistoriene som en gang definerte PlayStation Studios?