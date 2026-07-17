Sony stenger kommentarfeltet for familiespill etter omfattende kritikk

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Opprøret over Sonys beslutning om å fase ut fysiske spill ser ikke ut til å ha lagt seg ennå, og deres kanaler på sosiale medier er fortsatt oversvømmet av sinte brukere. Nå påpeker indieutvikleren EatPantGames at Sonys beslutning også påvirker dem, og utvilsomt mange andre også.

Studioet lanserte nylig Teeto på PC, PlayStation og Switch. PlayStations offisielle YouTube-kanal bestemte seg deretter for å dele lanseringstraileren til Teeto, og i et innlegg på X bemerker utvikleren muntert at de raskt mottok over 400 kommentarer og lurte på «hva folk synes om spillet vårt.»

I en video viser de at kommentarene ikke var spesielt innsiktsfulle. Nesten hver eneste en var en tirade rettet mot Sony.

Spillet er langt fra det eneste som er berørt, og Kotaku påpeker hvordan Denshattack! (som ble utgitt denne uken) led samme skjebne med lanseringstraileren sin. De rapporterer også at Sony som følge av dette nå har stengt kommentarfeltet for såkalte «familiespill», slik at barn ikke skal måtte se den bitende kritikken.