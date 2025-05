Sony trekker angivelig i nødbremsen: All markedsføring for Marathon er stanset

HQ

Plagiatskandalen ser ut til å ha vært dråpen som fikk begeret til å renne over, for nå meldes det at Sony trekker i nødbremsen for Marathon- Bungies problemfylte og vanvittig dyre ekstraksjonsskytespill som ærlig talt ingen synes å være særlig interessert i.

Spillet havnet nylig i hardt vær da den skotske kunstneren Fern "Antireal" Hook anklaget Bungie for å ha brukt hennes design - ikke bare som dekorative elementer i spillet, men angivelig som grunnlag for mye av Marathons generelle visuelle språk. Alt uten hennes tillatelse.

På toppen av det hele skal alfatesten for Marathon ha gått svært dårlig. De fleste som prøvde det ser ut til å være enige: spillet er rett og slett ikke klart for lansering. Ikke engang i nærheten. Interne rapporter har også dukket opp og avslørt at moralen hos Bungie er på et historisk lavmål, og flere ansatte beskriver arbeidsplassen som giftig.

Ifølge en rapport fra The Game Post har Sony nå bestemt seg for å kansellere all planlagt markedsføring for Marathon. Hvis det stemmer, peker det sannsynligvis på en av to ting: enten en forsinkelse - eller en fullstendig kansellering.

Hva tror du om dette? Er Marathon på vei til søpla, eller er en forsinkelse mer sannsynlig?