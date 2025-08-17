Sony trekker seg offisielt ut av Russland etter 18 år

HQ

Etter 18 års tilstedeværelse la Sony endelig ned sin virksomhet i Russland tidligere denne uken. I likhet med Nintendo hadde de allerede annonsert sin intensjon om å trekke seg ut i 2023 etter invasjonen av Ukraina, men det har tatt helt frem til nå å fullføre prosessen og selge de resterende aksjene i deres lokale datterselskap, Sony Mobile Communications Rus.

Det som skjer nå, er mer en formell konklusjon enn noe annet. Allerede i mars 2022 stengte Sony Playstation Store og sluttet å levere konsoller til landet. Samme år sluttet de også å gi ut filmer der og fjernet Sony Musics katalog fra strømmetjenester for russiske brukere. I 2024 stengte de sine offisielle butikker, og 11. august var det endelig farvel for Sony Rus.