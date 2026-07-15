Sony utsetter lanseringen av FlexStrike-spillkontrollen på grunn av produksjonsproblemer

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Lanseringen av PlayStation sin egen trådløse FlexStrike-kampkontroll er utsatt. Etter at forhåndsbestillingene ble åpnet 12. juni, med planlagt lansering 6. august, har vi nå fått beskjed om at denne datoen ikke lenger vil bli overholdt på grunn av «uventede produksjonsforsinkelser».

«På grunn av uventede produksjonsforsinkelser vil den trådløse FlexStrike-kampkontrollen lanseres på et senere tidspunkt. Vi kommer snart med en oppdatering. Vi jobber for å sikre at vi gir spillerne våre den best mulige opplevelsen med FlexStrike, så vi bruker litt ekstra tid på å finpusse produktet. Vi beklager denne forsinkelsen og gleder oss til å gi fellesskapet FlexStrike-opplevelsen når den lanseres», skriver Sony via PlayStation-bloggen. Den opprinnelige lanseringsdatoen 6. august er fjernet fra blogginnlegget, og de som allerede har forhåndsbestilt, oppfordres til å sjekke bestillingsstatusen sin via direct.playstation.com.

Lanseringen av den trådløse kampkontrollen FlexStrike skulle egentlig sammenfalle med utgivelsen av Marvel Tokon: Fighting Souls. Selv om denne forsinkelsen ikke vil hindre folk i å kaste seg over Arc System Works’ nyeste kampspill, gjør den utgivelsen av tilbehøret til kampspillet usikker. Forhåpentligvis vil ikke forsinkelsen utsette lanseringen altfor lenge, men hvis du hadde håpet å kunne prøve ut Marvels Tokon med en ny kampspillkontroller, må den drømmen utsettes en stund.