Sony utsetter plutselig Morbius igjen

HQ

Siden Spider-Man: No Way Home ble utsatt til den 14. januar her til lands virket det som om vi ville få to Marvel-filmer denne måneden, men det blir ikke tilfellet likevel.

Sony Pictures har nemlig bestemt seg for å utsette Morbius enda en gang. Denne gangen fra den 28. januar til 1. april. Man trenger vel ikke akkurat å være den smarteste personen i verden for å i alle fall forstå én av grunnene til denne sjette utsettelsen selv om selskapet ikke ønsker å si noe selv, for Spider-Man: No Way Home gjør det jo så ekstremt bra på kino at filmen allerede har blitt den mest innbringende for Sony noen gang ved å ha tjent over 12.2 milliarder kroner uten å ha kommet til Kina eller Norge enda. Da er det vel greit å gi Morbius litt rom for seg selv.