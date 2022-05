Sony: Vi er overhodet ikke ferdige med å kjøpe nye studioer

HQ

Sony har kjøpt en rekke studioer nylig, som Bluepoint, Housemarque, Insomniac og Bungie. Men selv om antallet førstepartsstudioer har vokst, så er de på ingen måte ferdige med å kjøpe.

Nylig snakket sjefen Jim Ryan om PlayStation-avdelingens intensjoner, og her bekreftet han (via VGC) at de overhodet ikke ferdige:

"We've been extremely active in the area of M&A and investment. The purpose of these investments is to increase our core strength at PlayStation Studios, but also to acquire expertise in areas of game development where historically we have not had a significant presence. In terms of future M&A activity, the answer to that is we are not at all finished with our strategy of trying to grow PlayStation Studios inorganically."

Hvem tror du de har i sikte nå?