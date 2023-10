Sony: "Vi forventer en av de sterkeste sesongene i vår historie"

HQ

Det var tøft for alle under pandemien, og både Microsoft og Sony hadde problemer med å levere nok konsoller til ivrige kjøpere. Dette førte til mye skalpering og andre problemer, men julen 2023 blir helt annerledes, og i et intervju med Barron's sier Eric Lempel, Senior Vice President og Head of Global Marketing hos Sony Interactive Entertainment, at forventningene er svært høye:

"Vi har hatt konsoller litt her og der i løpet av de tre siste høytidene, men dette er første gang vi har full forsyning, og det er vi glade for. Vi lanserte konsollene i 2020, og det tok litt tid for oss, som for alle andre i verden, å ta igjen det tapte på grunn av mangelen på noen av komponentene som kom ut av COVID. Men nå er vi glade for at alle som vil ha en PlayStation 5, kan få tak i en...

Vi har veldig gode utsikter for PlayStation 5. Vi forventer en av de sterkeste sesongene i vår historie når det gjelder konsollsalg. Det er en kombinasjon av det flotte produktet vi har og titlene som har blitt lansert siden lanseringen - og nå sist med Marvel's Spider-Man 2."

Han snakket også om det faktum at Sony økte prisene på PlayStation Plus i løpet av sommeren, noe de fikk mye kritikk for ettersom det er ganske dyrt som det er akkurat nå. Men Lempel forklarer at Sony "ikke har rørt PlayStation Plus-prisene for 85 % av verden på mange år", og legger til at mange andre abonnementer også har økt prisene den siste tiden (vi antar at han spesielt snakker om filmstrømming). Han legger også til:

"Vi ønsker å gjøre PlayStation Plus til noe stort. Etter at vi startet på nytt i fjor og innførte nivåsystemet, har mange forbrukere innsett at PlayStation 5 har stor verdi."

Til slutt ble Lempel også bedt om å sammenligne PlayStation Plus med Game Pass, som inkluderer mange titler fra dag én:

"Det kommer an på hva du får i tjenesten når det gjelder type spill og kvaliteten på spillene. Jeg kan ikke kommentere hva konkurrentene gjør. Men hos oss føler vi at vi tilbyr en flott kuratert spillkatalog, i tillegg til andre funksjoner og tjenester med PlayStation Plus."

Hva foretrekker du av PlayStation Plus og Game Pass - og hvorfor?