Sony: "Vi vil utvide spillopplevelsene våre til PC, mobil og nettskyen."

Som du sikkert vet, har Microsoft gitt ut spill til både PC og Xbox samtidig i mange år. Selv om Sony i økende grad fokuserer på PC, har de ennå ikke fulgt denne strategien, men det ser ut til at de er i ferd med å endre tilnærming.

I et intervju med Norges Bank Investment Management forklarte Sonys konsernsjef Kenichiro Yoshida hvor han ser PlayStation i fremtiden. Selv om konsollen fortsatt vil være viktig, sier han klart og tydelig at Sony vil prøve å være der spillerne er:

"Den vil være allestedsnærværende. Uansett hvor det finnes databehandling, vil brukerne kunne spille favorittspillene sine sømløst. Vi kommer til å utvide spillopplevelsene våre til PC, mobil og nettskyen, og derfor vil PlayStation forbli kjerneproduktet vårt."

Sony har fortsatt ikke lansert noen store titler samtidig for PC og PlayStation (eller nettskyen), men det ser ut til at det kan skje etter hvert, noe som betyr at du ikke lenger trenger å eie en PlayStation for å være PlayStation-spiller.

Takk til Insider-Gaming