Sony vil at PlayStation skal ha den beste versjonen av spill

Med Game Pass og Sonys insistering på førstepartseksklusiver, virker det som om vi beveger oss lenger bort fra tredjepartstitler som forsøpler spillkalenderen vår. Men tredjepartsspill er fortsatt et fokus for Sony.

Dette ble skissert av PlayStations sjef for tredjepartsportefølje og oppkjøp Shawne Benson, som sa i et intervju med GamesIndustry.biz at selv om eksklusivitet er viktig, "er fokuset - spesielt med en digital distribusjonsmodell som er mer utbredt enn i tidligere generasjoner - at det finnes forskjellige typer spill der ute."

Selv om det er mange måter å spille på, skisserer Benson at målet for PlayStation er å gjøre PS5- eller PS VR2-versjonen av et spill til den "beste" måten å spille på. "Det er mange ting vi kan gjøre og deretter lage markedsføringshistorier rundt," Benson sa at han diskuterte hvordan DualSense og 3D-lyd kan bidra til at en tredjepartstittel skiller seg ut på PlayStation. "Og det er der noen av disse partnerskapene for multiplatform-spill virkelig fokuserer."

Spiller du tredjepartstitler på PlayStation, eller foretrekker du en annen plattform?