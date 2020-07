Sony vil si fra i god tid før PlayStation 5 kan forhåndsbestilles

Du ser på Annonser

For en uke siden begynte det å gå noen mindre troverdige rykter om at Sony ville avsløre PlayStation 5 sin pris og lanseringsdato denne uken, noe som førte til at mange stadig oppdaterte Komplett.no, Power.no og gjengen. Dette viste seg selvsagt å bare være vås, og nå har Sony noen betryggende ord for dere som frykter å gå glipp av startskuddet for offisielle forhåndsbestillinger.

I dagens intervju med Geoff Keighley kunne Eric Lempel, Head of Worldwide Marketing hos PlayStation, fortelle at de vil gi oss beskjed i god tid før selskapet åpner for forhåndsbestillinger av PlayStation 5, så det er ingen grunn til å stresse om flere merkelige rykter om et overraskende startskudd begynner å gå. Du kan høre han si det 18 minutter ut i videoen øverst.